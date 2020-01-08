Kayseri'de yaban tavşanı ve kınalık keklik avcılarına 3 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de yaban tavşanı ve kınalık keklik avcılarına 3 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Kayseri'de yaban tavşanı ve kınalık keklik avcılarına 3 bin lira ceza kesildi

6 saat önce

Kayseri'de kaçak avlanan 2 kişiye 3 bin 20 lira ceza uygulandı.

Kayseri'de yaban tavşanı ve kınalık keklik avcılarına 3 bin lira ceza kesildi, System.String[]

Kayseri'de kaçak avlanan 2 kişiye 3 bin 20 lira ceza uygulandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin Yahyalı ilçesine bağlı Yeşilköy Genel Avlağı'nda yaptıkları koruma denetimleri sırasında yasa dışı avlanan 2 kişi suçüstü yakalandı. Avcıların avladığı yaban tavşanı ve kınalı keklik ile ruhsatsız, takozu bulunmayan 2 tüfeğe el konuldu. Kaçak avlanan 2 kişiye, toplam 3 bin 20 lira ceza kesildi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaban hayatının korunması için çalışmalarını hassasiyetle yürüttüğü belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yeşilköy, Yahyalı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:58 Kaynak: AA
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