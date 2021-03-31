Kayseri'de yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de Suriye uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde Suriye uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma bıçaklı kavgaya döndü.

Olayda Y.A. ve İ.A, bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, yaralı İ.A'yı olay yerinde, Y.A'yı ise gittiği evinden alarak Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polisler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.