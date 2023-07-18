Kayseri'de Yabancı Uyruklu Kadınla Evlilik Yapan Adam İntihar Etti - Son Dakika
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Kayseri'de Yabancı Uyruklu Kadınla Evlilik Yapan Adam İntihar Etti

18.07.2023 01:10

Kayseri'de 1.5 ay önce yabancı uyruklu bir kadınla ikinci evliliğini yapan Veli Başaran, tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. Başaran'ın eşi, kanlar içinde yatarken buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de 1.5 ay önce yabancı uyruklu bir kadınla 2'nci evliliğini yapan Veli Başaran (58), tüfekle başına ateş ederek, yaşamına son verdi.

TÜFEKLE BAŞINA ATEŞ ETTİ

Olay, saat 19.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, 1.5 ay önce yabancı uyruklu bir kadınla 2'nci evliliğini yapan Veli Başaran, tüfekle başına ateş etti.

Kayseri'de Yabancı Uyruklu Kadınla Evlilik Yapan Adam İntihar Etti

EŞİ KANLAR İÇİNDE YATARKEN BULUNDU

Silah sesini duyan eşi, Başaran'ı kanlar içinde yatarken buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Başaran'ın yaşamını yitirdiği belirledi. Başaran'ın cansız bedeni, savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de Yabancı Uyruklu Kadınla Evlilik Yapan Adam İntihar Etti
Kaynak: DHA
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Kocasinan, Kayseri, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kayseri'de Yabancı Uyruklu Kadınla Evlilik Yapan Adam İntihar Etti - Son Dakika


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