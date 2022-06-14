Kayseri'de yağış etkili oldu - Son Dakika
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Kayseri'de yağış etkili oldu

14.06.2022 17:39

Kayseri'de yağış etkili oldu Sele kapılan 2 çoban kurtarıldı, 60 koyun telef oldu Kayseri'de sağanak yağış etkili olurken bazı bölgelerde sele neden oldu.

Kayseri'de yağış etkili oldu

Sele kapılan 2 çoban kurtarıldı, 60 koyun telef oldu

KAYSERİ - Kayseri'de sağanak yağış etkili olurken bazı bölgelerde sele neden oldu. Develi ilçesinde yollar göle dönerken, Yeşilhisar ilçesinde ise sele kapılan 2 çoban kurtarıldı, 60 koyun ise telef oldu.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Develi ilçesinde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlçeye bağlı köylerde de yollar gölete dönerken, yollardan taşan yağmur suları vatandaşların bahçesini doldurdu.

Sele kapılan 2 çoban kurtarıldı

Öte yandan Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle 2 çoban suya kapıldı. İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda sele kapılan 2 çoban kurtarılırken 60 koyun ise telef oldu.

Kayseri'de yağış etkili oldu
Kayseri'de yağış etkili oldu
Kayseri'de yağış etkili oldu
Kayseri'de yağış etkili oldu

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Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu Tekirdağ'da şiddetli yağış etkili oldu Tekirdağ'da şiddetli yağış etkili oldu
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de yağış etkili oldu - Son Dakika

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