'Yağmur duası' ettiler, gözyaşlarına hakim olamadılar - Son Dakika

'Yağmur duası' ettiler, gözyaşlarına hakim olamadılar

KAYSERİ - Kayseri'de Cuma namazında okunan yağmur duasında duygusal anlar yaşandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ilde yağmur duası okunacak açıklamasının ardından Kayseri'de de dua okundu. Tarihi Hunat Camii'nde Cuma namazında okunan yağmur duasına çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'in okuduğu duaya, vatandaşlar 'amin' dedi. Bazı vatandaşlar da duanın okunduğu anda gözyaşı döktü.