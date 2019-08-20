Son Dakika Haberleri: Kayseri'de yağmur etkili oldu
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Kayseri'de yağmur etkili oldu

51 dakika önce

Kayseri'de bir süredir devam eden sıcak havalardan sonra, aniden yağan sağanak yağmur şehir merkezinde etkili oldu.

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Kayseri'de bir süredir devam eden sıcak havalardan sonra, aniden yağan sağanak yağmur şehir merkezinde etkili oldu.

Kayseri'de bir süredir devam eden ve son 19 yılın en sıcak günlerinin yaşandığı bunaltıcı sıcakların ardından, sağanak şekilde yağan yağmur şehir merkezinde yollarda su taşkınlarına sebep oldu. Vatandaşlar sağanak yağan yağmurda ıslanmamak için parklardaki kamelyalara ve bina girişlerine sığındı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünün duyurularında il genelinde aralıklı olarak sağanak yağış olacağı uyarısı yapıldı. - KAYSERİ
Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:39 Kaynak: İHA
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