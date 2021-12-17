Kayseri'de yakalan 3 hırsızlık şüphelisinden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de yakalanan hırsızlık şüphelisi 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Operasyonda bir evden 150 bin liralık ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili K.Ç. (40), 4 iş yerinden 41 bin 500 liralık kablo ve el aletleri çalınmasıyla ilgili Y.A. (25) ve 6 araçtan 20 bin lira teyp ve ses sistemi çalınmasıyla ilgili de M.K. (29) gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.