Kayseri'de yakalanan 2 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de yakalanan 2 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kayseri'de yakalanan 2 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Kayseri'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan 5 DEAŞ'lıdan 2'si tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de yakalanan 2 DEAŞ'lı adliyeye sevk edildi, System.String[]

Kayseri'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan 5 DEAŞ'lıdan 2'si tutuklanarak adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin DEAŞ eylem ve faaliyetlerini engellemek için yaptıkları operasyon sonucunda belirlenen adreslere yapılan baskınla 5 kişi gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 2 şahıs sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğine götürüldü.


Yakalanan şahıslardan 2'si yapılan sağlık muayenelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:00 Kaynak: İHA
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