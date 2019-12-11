Kayseri'de yakalanan 2 hırsızlık zanlısından 1'i tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de yakalanan 2 hırsızlık zanlısından 1'i tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de yakalanan 2 hırsızlık zanlısından 1'i tutuklandı

6 saat önce

Kayseri'de, bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Kayseri'de, bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boyacı Mahallesi'ndeki bir evden tabanca, bisiklet, matkap ve 3 av tüfeği çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede, kimliği tespit edilen şüpheliler Mehmet Ö. ve S.K.Ş. (15) gözaltına alındı.

Kullanılmış eşya satıcısı olduğu öğrenilen ve malzemeleri satmak amacıyla çaldığı değerlendirilen zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mehmet Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, S.K.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de yakalanan 2 hırsızlık zanlısından 1'i tutuklandı

Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 07:10 Kaynak: AA
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