Kayseri'de yakalanan 4 DEAŞ'lı serbest bırakıldı - Son Dakika

Kayseri'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 DEAŞ üyesi salıverildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ içerisinde Suriye'de faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 2'si İl Göç İdaresi'ne teslim edildi, 2'si de sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.
Adliyeye sevk edilen 2 zanlı da çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kayseri'de 11 Şubat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.