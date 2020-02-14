Kayseri'de yakalanan 4 DEAŞ'lı serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de yakalanan 4 DEAŞ'lı serbest bırakıldı - Son Dakika

Kayseri'de yakalanan 4 DEAŞ'lı serbest bırakıldı

6 saat önce

Kayseri'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 DEAŞ üyesi salıverildi.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 DEAŞ üyesi salıverildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ içerisinde Suriye'de faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si İl Göç İdaresi'ne teslim edildi, 2'si de sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı da çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de 11 Şubat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kayseri'de yakalanan 4 DEAŞ'lı serbest bırakıldı

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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