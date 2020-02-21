Kayseri'de yakalanan Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı iki zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de yakalanan Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı iki zanlıdan biri tutuklandı

6 saat önce

Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu iki kişiden biri tutuklandı.

Kayseri'de yakalanan Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı iki zanlıdan biri tutuklandı, System.String[]

Kayseri'de, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu iki kişiden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Suriye'deki terör grupları içinde faaliyette bulundukları iddiasıyla Kocasinan ilçesinde gözaltına alınan Suriye uyruklu M.H.A. ve A.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan M.H.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suriye'deki terör gruplarıyla yaklaşık 5 yıldır bağlantılı olduğu anlaşılan M.H.A'nın sosyal medya hesabından insanları İdlip'te savaşmaya çağırdığı ve örgüt propagandasını yaptığı tespit edildi.

Kayseri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:50 Kaynak: AA
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