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Kayseri'de yaklaşık 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de yaklaşık 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme ele geçirildi

08.02.2022 17:44
Kayseri'de yaklaşık 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme ele geçirildi

Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda, çalıntı olduğu değerlendirilen yaklaşık 20 kamyonet dolusu malzeme ele geçirildi.

Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda, çalıntı olduğu değerlendirilen yaklaşık 20 kamyonet dolusu malzeme ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma kapsamda 10 ekip ve 40 polisin katılımıyla bir kişiye ait 4 depo ve iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, bisiklet, elektrikli ev aletleri ve televizyon gibi yaklaşık 20 kamyonet dolusu malzeme ele geçirildi.

Belediye ekipleri depoları boşaltmaya destek verirken malzemelerin elden ele kamyonetlere yüklenmesi dikkati çekti.

El konulan malzemeler, emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri'de yaklaşık 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme ele geçirildi
Kayseri'de yaklaşık 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme ele geçirildi
Kayseri'de yaklaşık 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme ele geçirildi
Kayseri'de yaklaşık 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme ele geçirildi

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Emniyet Müdürlüğü, Kamyonet, Kayseri, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de yaklaşık 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de yaklaşık 20 kamyonet dolusu çalıntı malzeme ele geçirildi - Son Dakika
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