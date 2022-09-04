Kayseri'den elektrikli ısıtıcı ihraç eden firma, Avrupa'dan gelecek talebe hazır - Son Dakika
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Kayseri'den elektrikli ısıtıcı ihraç eden firma, Avrupa'dan gelecek talebe hazır

04.09.2022 11:04
Kayseri'den elektrikli ısıtıcı ihraç eden firma, Avrupa'dan gelecek talebe hazır

Kayseri'de yaklaşık 50 yıldır elektrikli ısıtıcı üreten ve çok sayıda ülkeye ihracat yapan firma, Avrupa'dan gelecek talepleri karşılamaya hazırlanıyor.

Kayseri'de yaklaşık 50 yıldır elektrikli ısıtıcı üreten ve çok sayıda ülkeye ihracat yapan firma, Avrupa'dan gelecek talepleri karşılamaya hazırlanıyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Kumtel AŞ, Avrupa'da yaşanması beklenen doğal gaz sıkıntısında elektrikli ısıtıcıya talebin artması ihtimaline karşı üretimini hızlandırdı.

Fabrika müdürü Ahmet Haskara, AA muhabirine, 1970'lerde dünyada yaşanan petrol sıkıntısı nedeniyle firmanın 1972 yılında elektrikli ısıtıcı üretimine yöneldiğini söyledi.

Elektrikli ısıtıcıyla özdeşleşmiş bir marka olduklarını aktaran Haskara, Kayseri'nin yanı sıra Etiyopya'da da fabrikaları bulunduğunu belirtti.

Haskara, ısıtıcı üretim sezonuna başladıklarını dile getirerek, "Özelikle gurbetçi vatandaşlarımızdan bu tür talepler geliyor. Avrupa'daki ısıtıcı pazarı Çin'in elindeydi. Çin, dünyadaki elektrikli ev aletleri sektöründe en büyük üretici. Türkiye, Çin'den sonra ikinci. Burada pazarın büyümesi bizim için bir şans getiriyor, aynı zamanda riskler de getiriyor. Elimizde büyük bir şans var, bu şansı değerlendirmemiz lazım. Doğru ürünleri doğru şekilde üretmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

"Ürünlerin AB standartlarına uygun olması gerekir"

Avrupa ülkelerinin özellikle de Almanya'nın ürün alımı konusunda son derece hassas olduğuna dikkati çeken Haskara, şöyle konuştu:

"CE sadece üreticinin beyan ettiği bir işaret değil. Bunun altının gerekli standartlarla doldurulması gerekiyor. Çok hassas davranmak gerekiyor, hassas üretim yapmak gerekiyor. Oranın gereksinimleri olan standartlara uygun ürün üretmek gerekiyor. Talep daha çok gurbetçilerden geliyor, burada doğru üreticiyle çalışması gerekiyor. Çünkü yanlış bir ürünün oraya gitmesi, piyasa nezdinde yanlış yankılanması, orada ürünü kullananlar açısından da üretici açısından da büyük riskler doğurabilir. Bizim ülkemizin üretim ününe kötü bir leke de gelebilir. Bundan dolayı doğru ürünler üretilmeli, doğru firmalardan ürünlerin ulaştırılması lazım. Ürünlerin AB standartlarına uygun olması gerekir."

???????Haskara, hem pişirici hem de elektrikli ısıtıcı ürünlerinin yüzde 100 test aşamalarından geçtiğini ve gerekli bütün sertifikalara sahip olduklarını vurguladı.

"Avrupa'ya ihracatımızı artırmayı planlıyoruz"

Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Türk cumhuriyetlerinin yanı sıra Rusya ve Ukrayna'ya da ihracat yaptıklarını anlatan Haskara, şöyle devam etti:

"Gurbetçi vatandaşlarımız orada yaşadıkları için havayı teneffüs ediyorlar, olası bir ihtiyacı önceden sezinleyebiliyorlar. Geçen yıl Avrupa'da 15-18 milyon arası elektrikli ısıtıcı satıldığını tahmin ediyoruz. Geçen yıl dünya geneline yaklaşık 2 milyon elektrikli ısıtıcı ihraç ettik. Bu yıl Avrupa'da bir talep artışı öngörüyoruz ama bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Avrupa'ya ihracatımızı artırmayı planlıyoruz. Çin'de üretim hala devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Avrupa'nın ısıtıcı ithalatının yüzde 85'ini Çin karşılıyordu. Şu anda bizim yakın olmamızdan kaynaklanan avantajımız var. Çin'den pay kapmanın yolu doğru ürünleri üretmekten geçiyor. Çünkü Avrupa çok hassas bir pazar, tüketici de otoriteler de çok hassas."

Avrupa ülkelerinin daha çok fanlı ve konvektörlü, Orta Doğu ülkelerinin ise quartz ısıtıcıları tercih ettiklerine değinen Haskara, ısıtıcı üretim sezonunun aralık ayına kadar süreceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Kayseri, Güncel, Son Dakika

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