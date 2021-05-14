Kayseri'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Belirtilen adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Alparslan Mahallesi 'ndeki evinde yalnız yaşayan 77 yaşındaki H.M'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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