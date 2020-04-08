Kayseri'de yalnız yaşayan yaşlı erkek evinde ölü bulundu - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 781. Sokak'taki bir apartmanın dairesinde yalnız yaşayan Kamil Tosun'dan haber alamayan çocukları, gittikleri evde babalarını yerde hareketsiz olarak buldu.

Çocuklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tosun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tosun'un kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından tespit edileceği belirtildi.