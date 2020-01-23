Kayseri'de yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

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Kayseri'de yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
7 saat önce
Kayseri'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:46 Kaynak: AA
Kayseri'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.
Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 92 yaşındaki Saadet Bakırcı'dan 2 gündür haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Bakırcı'nın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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