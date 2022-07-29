Kayseri'de yamaç paraşütü pilotunun çarptığı kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de yamaç paraşütü pilotunun çarptığı kişi yaralandı

29.07.2022 22:49
Kayseri'de yamaç paraşütü pilotunun çarptığı kişi yaralandı

Kayseri'de yamaç paraşütü pilotunun iniş sırasında çarptığı kişi yaralandı.

Kayseri'de yamaç paraşütü pilotunun iniş sırasında çarptığı kişi yaralandı.

Talas ilçesinde 1800 metre yüksekliğindeki Ali Dağı'ndan yamaç paraşütüyle havalanan A.Ç, iniş alanında bulunan grubun üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle gruptaki A.U. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis güven timleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.U, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Paraşütçü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

YORUMLAR
500
Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Talas'ta vatandaşlarla buluştu Büyükkılıç, Özhaseki ile birlikte Talas'ta vatandaşlarla buluştu Kayıp çocuğu Güven Timleri buldu Kayıp çocuğu Güven Timleri buldu
Kaynak: AA

Toros Dağları, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de yamaç paraşütü pilotunun çarptığı kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:09 İSO toplantısında TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile sanayiciler arasında yaşanan "stokçuluk" tartışması sonucu gergin anlar yaşandı
21:23 Çiftçinin meraklı bekleyişi sona erdi! Bakan Kirişci yeni tohumluk fiyatlarını duyurdu!
21:03 Sivas'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 54 kişi hastaneye kaldırıldı! Belediye Başkanı da tedavi görenler arasında
20:43 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın torpil iddiası mahkemeye taşındı! Suç duyurusunda bulunan Bakan Varank: Hesap verecek
20:07 Bakan Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına Osman Kavala tepkisi! "Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz"
19:17 İstanbul Boğazı, bir geminin arıza yaşaması sonucu çift yönlü trafiğe kapatıldı
18:58 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e sert sözler: Doğu Akdeniz'de saldırgan bir siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir
18:18 Şoför büyük bir faciayı önledi! Seyir halindeyken freni boşalan halk otobüsü güçlükle durduruldu
18:07 Bisiklet çaldığı iddia edilen 12 yaşındaki çocuğu yere yatırarak gözaltına almışlardı! Polisler şimdi de aileye dava açtı
18:02 İnce, kendisine yapılan "siyaseti bırak" eleştirilerine Kılıçdaroğlu'nu örnek vererek yanıt verdi: On kere kaybedenler bıraksın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 22:49:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de yamaç paraşütü pilotunun çarptığı kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement