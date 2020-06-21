Kayseri'de yamaç paraşütü sezonu açıldı - Son Dakika

Kayseri'de yamaç paraşütü sezonu açıldı

Türkiye'nin en önemli yamaç paraşütü merkezlerinden biri olan Kayseri'de eğitimlere başlanarak sezon açılışı gerçekleştirildi.

Kayseri'de yamaç paraşütü sezonu açıldı, System.String[]

Türkiye'nin en önemli yamaç paraşütü merkezlerinden biri olan Kayseri'de eğitimlere başlanarak sezon açılışı gerçekleştirildi.


Yamaç paraşütü için oldukça elverişli bir konumda sahip olan Ali Dağı yamaç paraşütü ile sezon başladı. 16 yaş grubunun üzerindeki herkesin bu eğitimi alabileceğini söyleyen Türkiye Paraşüt Federasyonu Kayseri Antrenörü Eyüp Yıldırım" Kayseri Yamaç Paraşütü Kulübü ailesi olarak teorik eğitimlerimizi verdik ve yer eğitimlerimize başlamış bulunmaktayız. Koronadan dolayı gecikmeli olarak eğitimimize yeni başlamış bulunuyoruz. 20 günlük bir yer eğitimimiz söz konusu oldu. Haftaya da Akça tepeden alçak irtifa uçuşuna başlamak için götürüp uçuşlarını yaptıracağız hocalar eşliğinde. Teorik olarak yamaç paraşütünün tanıtımını yapıyoruz" dedi.


Yıldırım, "16 yaş grubunun üzerindeki herkes bu eğitimi alabilir. Bu sporu yapmadan önce aile hekimlerimize veya hastanelere gönderip spora katılması için sağlık raporu istiyoruz. Doktorumuz sağlık raporunu verdiği zaman 16 yaş üzeri her birey yapabilir. Kurs sürelerimiz normalde 1 ay başlangıç için. Ama Ali dağından bir bireyi uçurmak için 5-6 ay kadar süre geçiyor. Başlangıç ücretimiz ise 2000-2500 TL fiyatında ücretimiz var şuanda" ifadelerini kullandı.


Eğitim yaptıkları esnada paraşüt pistinde bulunan vatandaşların o esnada kendilerine sıkıntı yaşattıklarını belirten Yıldırım" Halkımıza açık bir alan olduğu için burada sıkıntı yaşıyoruz çünkü çocuklar filan oluyor, paraşütümüzün ipinin tanesi 100 kilo çekiyor çocuğa takıldığı vakit kesip, yakma ihtimalleri oluyor. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyoruz buradaki bireylerde." dedi


Öğrenci Mustafa Bahadır Bilgiç ise" Buraya hafta sonları hem eğlenmek için hem de uçmak geliyorum buraya. Hocalarım sayesinde uçuyorum. Şuan eğitim aşamasındayız. Farklı bir duygu yaşamak gerekiyor. Bence uçmayan kalmasın". ifadelerini kullandı - KAYSERİ

Eyüp Yıldırım, Türkiye, Kayseri, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 01:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri'de yamaç paraşütü sezonu açıldı - Son Dakika Spor
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