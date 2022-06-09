Kayseri'de yamaç paraşütüyle KADES için farkındalık uçuşu - Son Dakika
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Kayseri'de yamaç paraşütüyle KADES için farkındalık uçuşu

09.06.2022 16:40
Kayseri'de yamaç paraşütüyle KADES için farkındalık uçuşu

Kayseri'de yamaç paraşütü sporcuları, polis ekiplerinin etkinliğinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) farkındalığı için pankartla uçuş yaptı.

Kayseri'de yamaç paraşütü sporcuları, polis ekiplerinin etkinliğinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) farkındalığı için pankartla uçuş yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, KADES farkındalığı oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Talas ilçesi Ali Dağı'ndaki etkinlikte sporcular, "Tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanında KADES" yazılı pankartla uçuş yaptı.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Komiser Yardımcısı Çilem Coşkun, daha fazla vatandaşın KADES konusunda dikkatini çekmeyi amaçladıklarını belirtti.

Kayseri'de yamaç paraşütüyle KADES için farkındalık uçuşu
Kayseri'de yamaç paraşütüyle KADES için farkındalık uçuşu
Kayseri'de yamaç paraşütüyle KADES için farkındalık uçuşu
Kayseri'de yamaç paraşütüyle KADES için farkındalık uçuşu

YORUMLAR
500
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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, KADES, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de yamaç paraşütüyle KADES için farkındalık uçuşu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de yamaç paraşütüyle KADES için farkındalık uçuşu - Son Dakika
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