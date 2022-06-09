Kayseri'de yamaç paraşütüyle KADES için farkındalık uçuşu

Kayseri 'de yamaç paraşütü sporcuları, polis ekiplerinin etkinliğinde Kadın Destek Uygulaması ( KADES ) farkındalığı için pankartla uçuş yaptı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, KADES, Güncel, Son Dakika

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