Yan yana 3 dükkan yandı - Son Dakika

Kayseri'nin Talas ilçesinde 3 dükkanı saran yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'ndeki boş bir dükkanda yangın çıktı.
Alevler, kısa sürede yandaki iki dükkana daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Çalışmalar sürerken, dükkanların elektrik ve doğal gazı kesildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatte söndürdüğü yangında 3 dükkan zarar gördü.
Kaynak: AA
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