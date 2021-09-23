Yan yana 3 dükkan yandı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Alevler, kısa sürede yandaki iki dükkana daha sıçradı.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'ndeki boş bir dükkanda yangın çıktı.

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