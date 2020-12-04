Yanan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, bir evde sobadan çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.
Argıncık Mahallesi 6222 Sokak'ta, Suriye uyruklu 4 kişinin yaşadığı iki katlı evin birinci katında sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.
Komşuların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi gönderildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
- Kaynak: AA
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