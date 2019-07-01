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Kayseri'de yangın

5 dakika önce

Kayseri'de apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Kayseri'de apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde 4 katlı apartmanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Tedbir amacıyla bina tahliye edildi.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede söndürüldü, dumandan etkilenen Suriye ve Irak uyruklu 2 kişi Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:18 Kaynak: AA
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