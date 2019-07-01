Kayseri'de yangın
5 dakika önce
Kayseri'de apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:18 Kaynak: AA
'de apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli
Caddesi'nde 4 katlı apartmanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Tedbir amacıyla bina tahliye edildi.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede söndürüldü, dumandan etkilenen Suriye
ve Irak
uyruklu 2 kişi Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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