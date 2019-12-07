Son Dakika Haberleri: Kayseri'de, yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü acılı aile cenazeleri teslim aldı
Son Dakika Güncel Kayseri'de, yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü acılı aile cenazeleri teslim aldı - Son Dakika

Kayseri'de, yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü acılı aile cenazeleri teslim aldı

6 saat önce

Kayseri'de, yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü (2) ACILI AİLE CENAZELERİ TESLİM ALDI.

Kayseri'de, yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü (2) ACILI AİLE CENAZELERİ TESLİM ALDI

Kayseri'de, yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü acılı aile cenazeleri teslim aldı

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:25 Kaynak: DHA
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