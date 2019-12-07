Son Dakika › Güncel › Kayseri'de, yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü acılı aile cenazeleri teslim aldı - Son Dakika
Kayseri'de, yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü acılı aile cenazeleri teslim aldı
6 saat önce
Kayseri'de, yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü (2) ACILI AİLE CENAZELERİ TESLİM ALDI.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:25 Kaynak: DHA
Kayseri'de, yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü (2) ACILI AİLE CENAZELERİ TESLİM ALDI
Ceren'in katilinin 2 arkadaşının da firar ettiği iddiasını Bakanlık yalanladı Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti