Son Dakika Haberleri: Kayseri'de, yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü -ek
Son Dakika Güncel Kayseri'de, yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü -ek - Son Dakika

Kayseri'de, yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü -ek

6 saat önce

Kayseri'de, yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü (2)-EK (ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARI)

Kayseri'de, yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü (2)-EK (ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARI)

Kayseri'de, yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü -ek

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:03 Kaynak: DHA
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