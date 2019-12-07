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Kayseri'de, yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü -ek
6 saat önce
Kayseri'de, yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü (2)-EK (ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARI)
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:03 Kaynak: DHA
Kayseri'de, yangın çıkan evdeki iki küçük kardeş öldü (2)-EK (ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARI)
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