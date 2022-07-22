Alsancak Mahallesi Argıncık Toptancılar Sitesi 6. Cadde'de iki katlı ambalaj ürünleri satılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de yangın çıkan iş yeri kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.