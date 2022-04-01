Kayseri'de yangında ölen şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de yangında ölen şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

01.04.2022 20:15
Kayseri'de yangında ölen şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden şahısın cinayete kurban gittiği tespit edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden şahısın cinayete kurban gittiği tespit edildi. Polis ekipleri şahsın boğazını kesip evi ateşe vererek kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın zemin katındaki dairede dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangının çıktığı evde yalnız yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu Yusuf A.B. (35) alevlerin arasından kaçamadı. Vücudunun bir bölümü yanan talihsiz adama ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Yapılan müdahalede Yusuf A. B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı binada oturan ve çıkan dumandan zehirlenen F.E.Ö., H.E.Ö. ve U.E.Ö. ile anneleri Y.H. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi de, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Boğazını kesip evi ateşe vermişler

Öte yandan, yürütülen soruşturma da hayatını kaybeden yabancı uyruklu şahsın boğazında kesi olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şahsın boğazının kesilip öldürüldükten sonra evin ateşe verildiğini belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, olaya karışan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - KAYSERİ

Kayseri'de yangında ölen şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Kayseri'de yangında ölen şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Kayseri'de yangında ölen şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Kayseri'de yangında ölen şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Kayseri'de yangında ölen şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Feci yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı Son dakika haberleri: Feci yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı Bandırma'da iki katlı tarihi bina kül oldu Bandırma'da iki katlı tarihi bina kül oldu

İtfaiye, Kayseri, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de yangında ölen şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
20:15 Nisan ayının ilk günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi
20:14 Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım doluluk oranları Omicron öncesine göre üçte bire indi
19:57 Ethem Sancak'tan ilk açıklama geldi: Bu konuda bir hamlem olmayacak, Tayyip Erdoğan'ın neferiyim
19:25 Galatasaray, Arda Güler'ini buldu!
18:25 Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca saat 02.00'ye kadar uzatıldı!
18:17 Ablasını dövmediğini söyleyen kardeş: Adam vurdum serbest kaldım, şimdi nasıl tutuklandım?
18:11 Galatasaray'da başkan Burak Elmas yeniden aday olabilir!
18:10 Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk yorum geldi: Karar bana bildirilmedi, ben de sizinle birlikte öğrendim
18:06 Yürek parçalayan fotoğraf! Sarımsak tezgahına el konulan yaşlı adam gözyaşlarını tutamadı
17:57 A Milli Takım'da soyunma odası birbirine girdi! Stefan Kuntz ile futbolcular tartıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 20:23:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de yangında ölen şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement