Kayseri'de yapılan alemler, camileri süslüyor

KAYSERİ'de, bakır ustası İzzettin Damla (80) ile İsmail Meşeci'nin (51) yaptığı alemler, camilerin kubbelerini ve minarelerini süslüyor. Yok olmaya yüz tutan bakırcılığı ayakta tutmaya çalışan ustaların, bakır ve çini işçiliğini birleştirdiği alemler ilgi çekiyor.Kayseri Eski Sanayi Bölgesi'nde yer alan Bakırcılar Sokağı'ndaki bakır ustaları İzzettin Damla ile İsmail Meşeci, aynı iş yerinde 10 yıldır birlikte çalışıyor. Damla ve Meşeci, burada Türkiye'nin dört bir yanındaki ve Avrupa ülkelerindeki camiler için alem üretiyor. Seri üretimin yanı sıra kendilerine gelen talep doğrultusunda çalışan bakır ustaları, yaptıkları alemleri her bölgeye ve yurt dışına gönderiyor. İsmail Meşeci, camilerin kubbe ve minarelerine takılan alemlerin, değişik aşamalardan sonra birleştirildiğini ve bütünlük içinde hazırlandığını söyledi. Alemlerin, sadece cami kubbe ve minarelerine takılan süsleme olmadığını kaydeden Meşeci, "Alemler, günümüzde evlerde süs eşyası olarak da kullanılıyor. Bir zevk meselesi haline geldi. Bitmeye yüz tutmuş bir sanatla uğraşıyoruz. İzzettin ustamız, 80 yaşında ve bu işin son temsilcilerinden. Biz de ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Bu sanatların ölmemesi lazım. Alemleri elde yapmak, çok zaman alıyor. Alemin bir parçasını yapmak belki bir gün sürüyor. Sadece bir alemin elde yapılması, 1 hafta sürebilir. Gelişen çağa ayak uydurmak zorundayız. Biz de kendimizi geliştirdik, makineleştik" diye konuştu.YURT DIŞINA DA GÖNDERİLİYORAlemleri yurt dışına da ihraç ettiklerini belirten Meşeci, "Şimdi ne kadar sipariş olursa olsun, karşılayabiliyoruz. Sadece Kayseri'ye değil, Türkiye'nin her tarafına ve Avrupa ülkelerine bu alemleri yapıp gönderiyoruz. Avrupa'da Almanya, Makedonya, Hollanda'ya ve daha başka ülkelere gönderdik. Ancak Avrupa ülkeleri, Türkiye'deki gibi camilere büyük alem takılmasını istemiyorlar. O nedenle oralara daha küçük ebatlı alemler yapıyoruz" dedi.İsmail Meşeci, şimdiye kadar tamamen bakır kullanarak, alem yapıldığını, kendilerinin de bu işi geliştirerek, sürdürdüklerini kaydetti. Meslekleriyle ilgili araştırmalar yaptıklarını belirten Meşeci, "Çalışmalarımız sonucu bakırın üzerine çini işlemeciliğini uyguladık ve güzel sonuçlar aldık. Örnek olarak yaptığımız alemlerimizin bazı bölümlerini çinilerle kapladık ve bu ürünler, çok büyük ilgi gördü. Yakında seri üretimine geçeceğiz. Çinili alemleri görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar ve sipariş veriyorlar. Bakır ve çini işlemeciliğine yeni bir boyut getiren bu çalışmamız sayesinde her iki sanatı birleştirdik. Bu iki sanatın gelişimine bir nebze de olsa katkı sunmak istiyoruz" dedi.

