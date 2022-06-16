Kayseri'de yapılan denetimlerde 6 aranan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından hırsızlığı önlemek amacıyla yapılan denetimlerde aranması olan 6 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri kent genelinde hırsızlık denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 505 şahıs ve 191 aracın sorgusu yapılırken, 32 kağıt toplayan şahıs, 26 ticari taksi, 78 kamu kurum ve kuruluşu, 34 metruk bina ve 93 bağ evi kontrol edildi.

Denetimler sonucunda 1 hırsızlığa konu motosiklet ve 1 Adet yakalamalı/hacizli oto yakalanırken, 3 hırsızlık şüphelisi şahıs, 8 yoklama kaçağı ve aranması olan 6 şahıs yakalandı. Ayrıca 1 şahıs da İl Göç İdaresine teslim edildi. - KAYSERİ