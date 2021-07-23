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Yaralı yavru baykuşlar tedavi altına alındı - Son Dakika

Yaralı yavru baykuşlar tedavi altına alındı

23.07.2021 17:14
Yaralı yavru baykuşlar tedavi altına alındı, System.String[]

Kayseri'nin Bünyan ve Kocasinan ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı ve bakıma muhtaç bir şekilde bulunan 2 adet yavru baykuş, gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kayseri'nin Bünyan ve Kocasinan ilçelerinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı ve bakıma muhtaç bir şekilde bulunan 2 adet yavru baykuş, gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Henüz uçamayan yavru baykuşlar, ekipler tarafında teslim alındıktan sonra Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımını yaptırmak üzere teslim edildi. Gerekli tedavi ve bakımının yapılmasının ardından yavru baykuşlar teslim alınarak doğal yaşam ortamına bırakılacak.

Halk arasında kötü bir ünü olan bu kuş türleri aslında iyi bir aile hayatı sürerler. Dişi kuş kuluçkadayken yuvaya erkek baykuş bakar dolayısıyla bilinçsiz ve yasa dışı avlanılmasının baykuş ailesi için çok olumsuz sonuçları olur. 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararınca 2021 yılı için avlanılması halinde 3 bin 34 TL para cezası uygulanır. - KAYSERİ

Yaralı yavru baykuşlar tedavi altına alındı
Yaralı yavru baykuşlar tedavi altına alındı
Yaralı yavru baykuşlar tedavi altına alındı
Yaralı yavru baykuşlar tedavi altına alındı
Yaralı yavru baykuşlar tedavi altına alındı
Yaralı yavru baykuşlar tedavi altına alındı
Yaralı yavru baykuşlar tedavi altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yaralı yavru baykuşlar tedavi altına alındı - Son Dakika


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