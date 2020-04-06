Kayseri'de yaralı bulunan balık kartalı tedavi altına alındı - Son Dakika

Kayseri'de Yamula Barajı'nda yaralı bulunan balık kartalı tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, duyarlı bir vatandaş tarafından Yamula Barajı'nda yaralı bulunan kartal, tedavi için ekiplere teslim edildi.

Kanadı ve ayağından yaralı olduğu anlaşılan balık kartalı bakım ve tedavisi için Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan veteriner hekime ulaştırıldı.

Yaralı kartal, gerekli bakım ve tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Ayağında 2015'e ait halka bulunan balık kartalının Letonya'da bilimsel çalışmalar için işaretlendiği tespit edildi.

Kendine has özgün uçuşuyla bilinen balık kartalı, suya avı için dalan tek yırtıcı kuş olarak biliniyor. Suya dalışı esnasında balığı pençeleriyle yakalayan kartalın menüsünde kurbağa, yılan gibi besinler yer alsa da isminden de anlaşılacağı üzere ana öğününde balık bulunuyor. Üremek için genellikle Avrupa kıtasını tercih etseler de dünyanın birçok bölgesinde yaşam alanları yer alıyor.