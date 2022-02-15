Kayseri'de yaralı bulunan baykuş tedaviye alındı - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde vatandaşların yaralı bulduğu kulaklı orman baykuşu hayvanat bahçesinde tedavine alındı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşlar tarafından Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yakınında arazide yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu, Müdürlük ekiplerine teslim edildi.

Kanadından yaralı olduğu için uçma güçlüğü çeken baykuş, Büyükşehir Belediyesine bağlı Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'ndeki veteriner hekime götürüldü.

Baykuş, tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak.