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Kayseri'de yaralı bulunan baykuş ve atmaca tedaviye alındı - Son Dakika

Kayseri'de yaralı bulunan baykuş ve atmaca tedaviye alındı

22.02.2022 09:48
Kayseri'de yaralı bulunan baykuş ve atmaca tedaviye alındı

Kayseri'de yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu ve atmaca tedaviye alındı.

Kayseri'de yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu ve atmaca tedaviye alındı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilhisar ilçesinde polis ekipleri tarafından kulaklı orman baykuşu, Talas ilçesinde ise atmaca bir vatandaş tarafından yaralı halde bulundu.

Yaralı kuşların bakım ve tedavilerinin yapılması için müdürlük ekiplerine teslim edildi.

Baykuş ve atmaca, tedavilerinin ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak.

Kayseri'de yaralı bulunan baykuş ve atmaca tedaviye alındı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Yeşilhisar, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de yaralı bulunan baykuş ve atmaca tedaviye alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de yaralı bulunan baykuş ve atmaca tedaviye alındı - Son Dakika
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