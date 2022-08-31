Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki kontrolleri sırasında uçma güçlüğü çeken ibibik bulundu.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de yaralı bulunan ibibik tedaviye alındı - Son Dakika

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