Kayseri'de yaralı bulunan kerkenez tedavi altına alındı - Son Dakika

Kayseri'de yaralı halde bulunan kerkenez tedavi altına alındı.

Develi ilçesinde bir vatandaş, yaralı bulduğu kerkenezi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne getirdi.

Burada ilk müdahalesi yapılan kuş, daha sonra Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesine teslim edildi.

Kanadından yaralı olduğu için uçamadığı tespit edilen kerkenez, veteriner hekim tarafından tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salınacak.