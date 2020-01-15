Kayseri'de yaralı bulunan yavru kedi tedavi edilerek korumaya alındı - Son Dakika
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Kayseri'de yaralı bulunan yavru kedi tedavi edilerek korumaya alındı

6 saat önce

Kayseri'de bir arazide yaralı olarak bulunan yavru kedi tedavi edilmesinin ardından koruma altına alındı.

Kayseri'de yaralı bulunan yavru kedi tedavi edilerek korumaya alındı, System.String[]

Kayseri'de bir arazide yaralı olarak bulunan yavru kedi tedavi edilmesinin ardından koruma altına alındı.

Melikgazi ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde ön iki ayağı yaralı olarak boş araziye bırakılan kediyi gören vatandaşlar, durumu Kayseri Hayvanları Koruma Derneği'ne (KAYHAKDER) bildirdi.

Araziye gelen dernek üyeleri, 4 aylık yavru kediyi götürdükleri veterinerde tedavi ettirdi.

Veteriner Tuğçe Kocataş, öncelikle ön bacak kısmında bulunan yaraların temizlendiğini söyledi.

Kocataş, kedinin ön iki ayağında ciddi yaralar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir bacağı tamamen yüzülmüş, kas ve damarlar açığa çıkmıştı. İki bacağında da kırıklar vardı. Kediyi önce sakinleştirdik. Sağ bacağı dirseğe kadar yırtıktı ama deri kopmamıştı. Hemen oraya dikiş attık. Sol kolu da tamamen açılmış, derisi soyulmuştu. Sol bacağının uzun süren bir tedavisi olacak. Çünkü deri adına hiçbir şey yok. Her gün bandajı tazelenecek. Antibiyotik, ağrı kesici yapılacak. Sadece yaranın iyileşmesi bir ayı bulur. Yaraları iyileştikten sonra da kolundaki kırık tedavi edilecek."

KAYHAKDER Basın Sözcüsü Berkant Koray Yıldırım ise bu tür vakalarla karşılaştıklarında üzüldüklerini ifade ederek, "Hayvanları sevmek zorunda değiliz ama onlara zarar vermemeliyiz. Hayvanlara saygı göstermek zorundayız." dedi.

Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:50 Kaynak: AA
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