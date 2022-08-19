Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan ayakları ipe dolanmış yaralı haldeki gece balıkçılı, müdürlük ekiplerine ulaştırıldı.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de yaralı bulunan gece balıkçılı tedaviye alındı - Son Dakika

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