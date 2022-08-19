Kayseri'de yaralı bulunan gece balıkçılı tedaviye alındı - Son Dakika
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Kayseri'de yaralı bulunan gece balıkçılı tedaviye alındı

19.08.2022 11:32
Kayseri'de yaralı bulunan gece balıkçılı tedaviye alındı

Kayseri'de yaralı halde bulunan gece balıkçılı tedaviye alındı.

Kayseri'de yaralı halde bulunan gece balıkçılı tedaviye alındı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan ayakları ipe dolanmış yaralı haldeki gece balıkçılı, müdürlük ekiplerine ulaştırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesindeki veteriner hekime teslim edilen kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de yaralı bulunan gece balıkçılı tedaviye alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de yaralı bulunan gece balıkçılı tedaviye alındı - Son Dakika
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