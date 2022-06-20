Kayseri'de yaralı leylek ve yavru kerkenez korumaya alındı - Son Dakika
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Kayseri'de yaralı leylek ve yavru kerkenez korumaya alındı

20.06.2022 12:01
Kayseri'de yaralı leylek ve yavru kerkenez korumaya alındı

Kayseri'de yaralı bulunan leylek ile yavru kerkenez tedavi altına alındı.

Kayseri'de yaralı bulunan leylek ile yavru kerkenez tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan ilçesi Sümer Mahallesi'nde bir evin bahçesinde bakıma muhtaç halde bulunan yavru kerkenez ile Germir Mahallesi'nde yol kenarında bulunan yaralı leylek tedavileri için ekiplerce teslim alındı.

Uçma güçlüğü çeken hayvanlara Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde görevli veteriner hekim müdahale etti.

Leylek ile kerkenez bakımlarının ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacak.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sümer Mahallesi, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de yaralı leylek ve yavru kerkenez korumaya alındı - Son Dakika

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