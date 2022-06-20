Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan ilçesi Sümer Mahallesi 'nde bir evin bahçesinde bakıma muhtaç halde bulunan yavru kerkenez ile Germir Mahallesi'nde yol kenarında bulunan yaralı leylek tedavileri için ekiplerce teslim alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kayseri'de yaralı leylek ve yavru kerkenez korumaya alındı - Son Dakika

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