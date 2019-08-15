Kayseri'de yaralı şahine belediye sahip çıktı
1 saat önce
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde vatandaşların yaralı olarak bulduğu şahine belediye yetkilileri sahip çıktı.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:47 Kaynak: AA
'nin Bünyan
ilçesinde vatandaşların yaralı olarak bulduğu şahine belediye yetkilileri sahip çıktı. Topsöğüt
Mahallesi'nde vatandaşların yaralı halde buldukları şahin, tedavi edilmesi amacıyla Bünyan Belediyesine getirdi.
Sol ayağının kırıldığı tespit edilen şahine ilk müdahaleyi yapan belediye ekipleri, daha sonra yaralı şahini tedavi için Erciyes Üniversitesi
Veteriner Fakültesi'ne götürdü.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun
, duyarlı davranışlarından dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, "Yaralı şahinin ilk müdahalesi belediyemiz ekipleri tarafından yapıldı. Daha ileri tektik ve tedavi için şahini Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne gönderdik. Hayvanlara belediye olarak sahip çıkmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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