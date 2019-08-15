Son Dakika Haberleri: Kayseri'de yaralı şahine belediye sahip çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Kayseri'de yaralı şahine belediye sahip çıktı

1 saat önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde vatandaşların yaralı olarak bulduğu şahine belediye yetkilileri sahip çıktı.

Kayseri'de yaralı şahine belediye sahip çıktı, System.String[]
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde vatandaşların yaralı olarak bulduğu şahine belediye yetkilileri sahip çıktı.
Topsöğüt Mahallesi'nde vatandaşların yaralı halde buldukları şahin, tedavi edilmesi amacıyla Bünyan Belediyesine getirdi.
Sol ayağının kırıldığı tespit edilen şahine ilk müdahaleyi yapan belediye ekipleri, daha sonra yaralı şahini tedavi için Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürdü.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, duyarlı davranışlarından dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, "Yaralı şahinin ilk müdahalesi belediyemiz ekipleri tarafından yapıldı. Daha ileri tektik ve tedavi için şahini Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne gönderdik. Hayvanlara belediye olarak sahip çıkmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Bünyan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz serbest bırakıldı
HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı PKK/KCK operasyonunda tutuklandı Fuhuş ağı kuran ABD'li milyarder Epstein'in evinde kadın elbiseli Bill Clinton tablosu bulundu Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Komünist Başkan: Böyle kapıların olduğunu bilmiyorduk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 17:12:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de yaralı şahine belediye sahip çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]