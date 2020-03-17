Kayseri'de yaralı yaban hayvanları tedavi altına alındı - Son Dakika

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Kayseri'de yaralı yaban hayvanları tedavi altına alındı
6 saat önce
Kayseri'de yaralı bulunan kızıl şahin ve tavşan tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:20 Kaynak: AA
Kayseri'de yaralı bulunan kızıl şahin ve tavşan tedavi altına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Develi ilçesi Aygözme Mahallesinde bir vatandaş tarafından bulunan yaralı tavşan ve Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda bulunan yaralı kızıl şahin, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.
Ekipler, tavşan ve şahini gerekli bakım ve tedavileri için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarında görevli veteriner hekime götürdü.
Tavşan ve şahinin tedavinin ardından milli park ekiplerince doğal ortamlarına bırakılacağı bildirildi.
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