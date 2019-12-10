Son Dakika Haberleri: Kayseri'de yargılanan FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis
Son Dakika Güncel Kayseri'de yargılanan FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

Kayseri'de yargılanan FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

6 saat önce

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de yargılanan FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis, System.String[]

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, daha önce meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Kadir D. ve avukatı hazır bulundu.

Örgütün mahrem imamları tarafından kontörlü telefon hatlarından ardışık arandığı ve gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla yargılanan Kadir D, savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Örgütle yolunun hiçbir zaman kesişmediğini öne süren sanık, "Ne okullarında okudum ne de görev yaptığım sürede görüştüm. ByLock programını kullanmadım. Suçsuzum, beraatımı istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Kadir D'ye, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:50 Kaynak: AA
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