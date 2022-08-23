Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Tersakan ve Kaftangiyen avlaklarında, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından av koruma kontrol, denetimleri yapıldı. Denetim esnasında, yasa dışı avlanan 2 şahsa 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu' gereğince idari işlem uygulandı. - KAYSERİ

Kayseri 'de yasa dışı avlanan 2 şahsa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından idari işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri'de yasa dışı av yapan 2 kişiye işlem uygulandı - Son Dakika

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