Kayseri'de yasa dışı bahis çetesinin üyeleri adliyede - Son Dakika
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Kayseri'de yasa dışı bahis çetesinin üyeleri adliyede

10 dakika önce

Kayseri'de yasa dışı bahis çetesinin üyeleri adliyedeKAYSERİ'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan ve banka hesaplarına yaklaşık 50 milyon TL sanal para transferi yapıldığı belirlenen 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de yasa dışı bahis çetesinin üyeleri adliyede

KAYSERİ'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan ve banka hesaplarına yaklaşık 50 milyon TL sanal para transferi yapıldığı belirlenen 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yasa dışı bahis oynatan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin 2 ay süren çalışması sonucu, yasa dışı bahis üzerinden 5 ayda 50 milyon TL para kazandığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Kayseri ve İstanbul'da 11 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, M.U., M.Y., A.K., Ö.K., C.Y., S.B., M.Ş., Y.A., M.A. ve Y.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de yasa dışı bahis çetesinin üyeleri adliyede

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:34 Kaynak: DHA
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