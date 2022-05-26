KAYSERİ'DE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 11 GÖZALTI - Son Dakika
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KAYSERİ'DE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 11 GÖZALTI

26.05.2022 10:56

KAYSERİ'de, yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 11 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 11 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynatan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda kentte yaşayan M.Y. liderliğinde yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi alındı. Soruşturmayı sürdüren ekipler, H.Y. ve İ.Y.'nin saha sorumlusu olduğunu belirledi. Şüphelilerin banka hesaplarına yaklaşık 7 aylık süreçte 81 ilden 183 milyon TL girişi yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda bahis oynattığı belirlenen M.Y., H.Y., İ.Y., Y.İ., A.K., M.Ş., E.İ., O.Y., M.A.Ö., T.S. ve M.F.Y.'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheliler, saklandıkları evlerde yakalandı. Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ'DE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 11 GÖZALTI
KAYSERİ'DE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 11 GÖZALTI
KAYSERİ'DE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 11 GÖZALTI
KAYSERİ'DE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 11 GÖZALTI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KAYSERİ'DE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 11 GÖZALTI - Son Dakika
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