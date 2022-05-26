Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

26.05.2022 11:19
Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, M.Y'nin yasa dışı bahis oynattığı, emrinde yaklaşık 10 kişinin çalıştığı bilgisi üzerine inceleme başlattı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda M.Y'nin yasa dışı bahis oynatanların "Kayseri sorumlusu" olduğu, kendisine yardım eden H.Y. ve İ.Y'nin de "saha sorumlusu", "kasa" veya "çekçi" olarak çalıştığı tespit edildi.

H.Y. ve İ.Y'nin emrinde ise "cepçi" diye tabir ettikleri yaklaşık 10 kişinin çalıştığı, bunların da ATM'lerden para çekip "saha sorumlularına" teslim ettiği öğrenildi.

İnternet üzerinden oynatılan bahisler için "cepçi"lerin 3 vardiya çalıştıkları, yakalanmamak için sürekli yer değiştirdikleri belirlendi. Yaklaşık 7 ayda, zanlıların 81 ildeki banka hesaplarına 183 milyon lira giriş olduğu tespit edildi.

Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takip sonucu, Kayseri'de 10, Mardin'de 1 adrese düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis olayına karışan ve organize şekilde hareket ettikleri değerlendirilen M.Y, H.Y, İ.Y, Y.İ, A.K, M.Ş, E.İ, O.Y, M.A.Ö, T.S. ve M.F.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen ülke genelindeki yaklaşık 10 bin kişiye, 10 bin 475 lira ile 41 bin 910 lira arasında idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Kayseri polisi yasadışı bahis çetesini çökertti, detaylar şok etti Kayseri polisi yasadışı bahis çetesini çökertti, detaylar şok etti Kayseri'de hurdacılara yönelik denetim yapıldı Kayseri'de hurdacılara yönelik denetim yapıldı
Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Polis, Bahis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:08 Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 PKK'lı teröristi hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
11:08 Mesut Özil'in Fener'den ayrılmaya niyeti yok! Özil'in menajeriyle görüşen Ali Koç'u kızdıran sözler...
11:03 Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'dan dikkat çeken çıkış: Artık Polonya ile ilgileniyorum
10:59 26 Mayıs'ta gram altın fiyatı 974 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:56 Ev sahibinden kaçmaya çalışan hırsız, çıktığı çatıdan 9 yaşındaki çocuğun üstüne düştü
10:54 Sultangazi'de hırsızlık yapan adama mahalleliden meydan dayağı! O anlar kameralara yansıdı
10:39 Bahar Candan, ilan verdi: Dubai'ye benimle gelecek arkadaşa 300 dolar vereceğim
10:38 Yeni tarife bu gece yarısından itibaren uygulanacak: Benzine 1,43 lira, motorine ise 1,38 lira zam geliyor
09:49 26 Mayıs'ta dolar, 16,40 TL'yi aşarak son 6 ayın zirvesini gördü
09:46 Aynı operasyon bölgesinde 5 askerimiz daha şehit olmuştu! Bugün açılan taciz ateşinde bir askerimiz daha şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 11:23:33. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement