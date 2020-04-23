Kayseri'de yasağın ilk günü cadde ve meydanlar boş kaldı - Son Dakika

Kayseri'de yasağın ilk günü cadde ve meydanlar boş kaldı

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde işlek caddeler, meydan ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle 31 şehirde, 4 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu illerden Kayseri'de, yasağın ilk günü kentte sessizlik hakim oldu. En işlek cadde ve meydanlar ile sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, yollarda denetim gerçekleştirdi.