Kayseri'de yaşayan Gemerekliler hasret giderdi - Son Dakika

Kayseri'de yaşayan Gemerekliler hasret giderdi

27.03.2021 16:35
Kayseri'de yaşayan Gemerekliler hasret giderdi, System.String[]

Kayseri'de yaşayan Gemerekliler, düzenlenen programda bir araya gelerek hasret giderdi.

Kayseri'de yaşayan Gemerekliler, düzenlenen programda bir araya gelerek hasret giderdi.

Kayseri'de yaşayan Gemerekliler, Gemerekliler Derneği ve bir inşaat şirketi tarafından düzenlenen programda bir araya geldi. Gemerekli siyasi parti yöneticileri, bürokratlar ve vatandaşların koronavirüs kurallarına uyarak hasret giderdiği programda konuşan Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı, "Bugün Kayseri'de Gemerekliler olarak, Yalçın Dağtekin düzenlemiş olduğu yemekli organizasyona hem Gemerekli hemşerilerimiz, hem de Sivaslı hemşerilerimiz bir araya geldik. Bu birlik ve beraberliğimizin, bu mübarek günde olmasının ayrı bir anlamı vardır. Zaten Berat Kandili de bolluğun bereketin olduğu gündür. İnşallah Kayseri'de ki Gemerekliler olarak birlik ve beraberliğimiz devam edecek. Bizim burada ki hedefimiz; Kayseri'de yaşayan hem Gemerekli hemşerilerimizin, hem de Sivaslı hemşerilerimizin birbirlerine sevgi ve saygı ile bağlanması ve bu birlik ve beraberliğin güçlenmesiyle burada yaşayan her türlü vatandaşımızın, birbirlerinin eksiğini tamamlayan vatandaşlar olmasıdır. Biz hemşerilerimizin Gemereklilik ve Sivaslılık bağını güçlendirerek yaşadıkları toplumda aktif bir duruma gelmelerini istiyoruz. Biz Kayseri'de yaşayan, Gemereklilerin ve Sivaslıların her türlü yanlarında olacağız. Bunların almış oldukları sosyal projeleri destekleyeceğiz. Kayseri'de Gemereklilerin daha aktif olması için her türlü desteği vereceğiz. Biz Sivaslıyız ama coğrafi olarak Kayseri'ye yakın olmamızdan dolayı bizim ticari ve ekonomik yönlerimiz Kayseri ile bağlantılıdır. Biz aynı şekilde Kayseriliyiz. Yani Kayseri'nin de siyasi ve ekonomik olarak güçlenebilmesi içinde Gemerekli ve Sivaslı hemşerilerimize çok görev düşüyor. Kayseri'de Gemerekliler Derneğimiz var. Kayseri ve Sivas kardeş şehirdir. Biz coğrafi olarak Kayseri'ye daha yakınız. Ben Berat Kandilinin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gemerekliler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir de, "Burada Gemerekliler olarak, bir birliktelik amacıyla toplandık. Bu toplanmaların devamı sürekli olsun istiyoruz. Belediye başkanımız Remzi Kılıçdağı çağırdık. Ayaklarına sağlık bizi kırmadı teşrif etti. Biz Kayseri Gemerekliler Derneği olarak her hemşerimizi desteklemede ve her hemşerimizin yanında olma gayretindeyiz. Var olanı, yok olan ile buluşturma gayretindeyiz. Burada ki hemşerilerimizi kaynaştırma amacındayız. Buna benzer aktivitelerimiz pandemiden önce olmuştu. Ancak pandemiden sonra bu aktivitelere ara vermek zorunda kaldık. Ben yıllardır Kayseri'deyim. Kayseri ve Sivas kardeş şehirdir. Biz bu topraklarda büyüdük, çocuklarımız bu topraklarda doğdu. Biz Kayseri'yi seviyoruz" şeklinde konuştu.

İş adamı Yalçın Dağtekin ise, "Birincisini gerçekleştirdiğimiz Gemerekliler toplantımızın devamını diliyorum. Burada bir sosyal dayanışma için toplandık. O yüzden hem tanışıyoruz, hem de yardımlaşıp, dayanışıyoruz. Bundan sonra bu tür programlara herkesi daha çok katılmasını ve birlik için de olmayı istiyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri'de yaşayan Gemerekliler hasret giderdi
Kayseri'de yaşayan Gemerekliler hasret giderdi

Remzi Kılıçdağı, Kayseri, Gemerek, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de yaşayan Gemerekliler hasret giderdi - Son Dakika


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