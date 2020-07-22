Kayseri'de yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

KAYSERİ'de Metin K. (76), ailesiyle birlikte yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Mevlana mahallesi Barış Manço Caddesindeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Apartmanda yaşayan Metin K'yi yatağında hareketsiz gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Metin K.'nın öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı adamın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.