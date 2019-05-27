Son Dakika Haberleri: Kayseri'de yaşlı çift evlerinin bahçesinde ölü bulundu

Kayseri'de yaşlı çift evlerinin bahçesinde ölü bulundu

1 saat önce

Kayseri'de bir yaşlı çift, evlerinin bahçesinde ölü bulundu.

Kayseri'de yaşlı çift evlerinin bahçesinde ölü bulundu, System.String[]
Kayseri'de bir yaşlı çift, evlerinin bahçesinde ölü bulundu.
Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan Mehmet (78) ve Zeynep Katan'dan (75) haber alamayan yakınları eve gitti.
Yaşlı çifti evin bahçesinde hareketsiz halde gören yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin evin bahçesinde ve çevresinde yaptığı incelemenin ardından Katan çiftinin cesetleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:40 Kaynak: AA
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