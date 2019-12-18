Kayseri'de yaşlı hastanın kalp boşluğu, kapalı ameliyat yöntemiyle kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Kayseri'de yaşlı hastanın kalp boşluğu, kapalı ameliyat yöntemiyle kapatıldı - Son Dakika

Kayseri'de yaşlı hastanın kalp boşluğu, kapalı ameliyat yöntemiyle kapatıldı

6 saat önce

Kayseri'de, 81 yaşındaki Mustafa Oğuz, Kayseri Şehir Hastanesi'nde kapalı yöntemle yapılan appendiks kapama ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Kayseri'de yaşlı hastanın kalp boşluğu, kapalı ameliyat yöntemiyle kapatıldı, System.String[]

Kayseri'de, 81 yaşındaki Mustafa Oğuz, Kayseri Şehir Hastanesi'nde kapalı yöntemle yapılan appendiks kapama ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hastaneye mide kanaması şikayeti ile getirilen Oğuz'un atriyal appendiks denilen kalp boşluğuna ameliyatsız bir yöntemle kapama işlemi uygulandı.

Doç. Dr. Selami Demirelli, Doç. Dr. Ziya Şimşek ve Dr. Kemal Tekin ile kardiyoloji ekibi tarafından yaklaşık bir saat süren operasyon sonrasında hasta sağlığına kavuştu.

Yöntemin Türkiye'de birkaç sağlık merkezinde, Kayseri'de ise ilk defa uygulandığını belirten Kayseri Şehir Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selami Demirelli, "Hastamız yaklaşık bir saat süren bir operasyonla anjiyo benzeri bir yöntemle damara girerek, kalp boşluğuna ulaştık. Burada kapama cihazı dediğimiz bir cihaz ile kalbin içerisinde ölü boşluk olan, pıhtı oluşmasına zemin hazırlayan boşluğu cihazla ameliyatsız bir şekilde kapatmış olduk. Hastamız gayet iyi." ifadelerini kullandı.

Hastanın oğlu Oğuz Kaan Oğuz ise babasının kalp çarpıntısı olduğundan dolayı kan sulandırıcı kullandığını anlattı.

Bu nedenle kanama meydana geldiğini aktaran Oğuz, "Burada yapılan operasyonla kalbe bir alet takıldı. Kanama artık olmayacak. Bu operasyondan sonra bunların hepsini atlatmış oldu. Çok rahat bir operasyon oldu. Kayseri Şehir Hastanesi ilimize büyük bir kazanım. Herkese teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Şehir Hastanesi, Kayseri, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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