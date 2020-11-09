Kayseri'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Kayseri'de 82 yaşındaki kadın, tek başına kaldığı evinde ölü bulundu.
Merkez Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi İnevler Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Fatma Belek'ten haber alamayan yakınları polisi aradı.
Polis ekipleriyle birlikte eve giren Belek'in yakınları, yaşlı kadını hareketsiz yatarken buldu.
Olay yerine çağırılan sağlık ekibi, Fatma Belek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan Belek'in cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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