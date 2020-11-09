Kayseri'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Olay yerine çağırılan sağlık ekibi, Fatma Belek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayseri 'de 82 yaşındaki kadın, tek başına kaldığı evinde ölü bulundu.

Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı

Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk hamlesi, Trump'ın kovduğu ismi koronavirüsle mücadele ekibine başkan yapmak oldu

Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi